Hospital Report: March 29, 2023

WGEM Hospital Report
WGEM Hospital Report(WGEM)
By WGEM Staff
Published: Mar. 29, 2023 at 7:22 AM CDT|Updated: 59 minutes ago
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Deaths:

Betty Lou Havenner Alley, age 90, of Hannibal died on March 26 at Luther Manor Nursing Center in Hannibal.

Norma Lee McKenna, age 89, of Crosslake, Minnesota died March 25 at Golden Horizons of Crosslake in Crosslake.

Tony Hinojosa, age 66, of Hannibal died on March 28 at Westview Nursing Home in Center, Missouri.

Births:

Tumbasa and Allison Puli of Quincy welcomed a boy.

Jacob and Alexandra Walch of Barry, Illinois welcomed a girl.

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