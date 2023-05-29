The Raider Community Mourns After Losing One Of Their Own

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Angel In The Outfield: QND community mourns the loss of Tucker Tollerton
Angel In The Outfield: QND community mourns the loss of Tucker Tollerton
By Brendan Reidy
Published: May. 28, 2023 at 11:02 PM CDT|Updated: 1 hour ago
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QUINCY (WGEM) -

TUCKER TOLLERTON JUST GRADUATED FROM QUINCY NOTRE DAME TWO WEEKS AGO, AND WAS A BIG FACTOR IN THE RAIDER’S SECTIONAL CHAMPIONSHIP WIN ON SATURDAY WITH 2 RBIS.

THE CENTER FIELDER WAS SIGNED ON TO CONTINUE HIS BASEBALL CAREER ACROSS TOWN AT JOHN WOOD COMMUNITY COLLEGE.

QUINCY NOTRE DAME ATHLETIC DIRECTOR, BILL CONNELL, SAYS HE WILL ALWAYS REMEMBER TUCKER WITH A SMILE ON HIS FACE

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